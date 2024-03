L’aide humanitaire acheminée à Gaza et à Al-Qods reflète le haut sens humain et solidaire authentique de SM le Roi (ambassadeur de la Palestine au Maroc)

mardi, 12 mars, 2024 à 17:28

Rabat – L’aide humanitaire acheminée, mardi par voie terrestre, aux populations palestiniennes de Gaza et de la Ville Sainte d’Al-Qods, sur Très Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, reflète le haut sens humain et solidaire authentique du Souverain et Son engagement continu envers le peuple palestinien, a affirmé l’ambassadeur de la Palestine à Rabat, Jamal Choubki.

Dans une déclaration à la MAP, le diplomate palestinien a affirmé que cette aide humanitaire a “une grande valeur et revêt un caractère important”, d’autant plus qu’elle vient lever le siège sur les Palestiniens de Gaza et d’Al-Qods au premier jour du mois sacré de Ramadan.

Le fait que le Maroc soit le premier pays, depuis le déclenchement des opérations armées il y a plus de 5 mois, à acheminer, par cet itinéraire terrestre inédit, son aide humanitaire et qui sera livrée directement aux populations bénéficiaires, confirme que le Royaume, sous le leadership de Sa Majesté le Roi entreprend des initiatives qui constituent un modèle à suivre, a ajouté le diplomate palestinien.

Il a rappelé que le Maroc mène chaque année, sur Hautes Instructions Royales, des opérations humanitaires au profit du peuple palestinien, ce qui signifie que l’engagement pérenne de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, englobe plusieurs domaines humanitaires, sociaux et culturels.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Président du Comité Al Qods, a donné Ses Très Hautes Instructions pour déployer une opération humanitaire d’aide alimentaire, par voie terrestre, destinée à la population palestinienne de Gaza et de la Ville Sainte d’Al Qods.