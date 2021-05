L’aide humanitaire aux Palestiniens incarne la solidarité des Marocains avec la Palestine (chercheur)

dimanche, 16 mai, 2021 à 18:27

Guelmim – L’envoi d’une aide humanitaire d’urgence aux Palestiniens, sur très hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, est une initiative “noble et sans précédent” qui incarne la solidarité absolue et permanente des Marocains avec le peuple palestinien, a souligné le chercheur en sociologie, Taleb Boya Aba Hazem.

Dans une déclaration à la MAP, M. Aba Hazem a indiqué cette aide destinée à la population palestinienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza est une autre forme d’appui que le Maroc a toujours apporté au peuple palestinien.

SM le Roi, en sa qualité de Président du Comité Al-Qods, n’a cessé de plaider, avec force, pour les intérêts du peuple palestinien et de sa cause juste, a-t-il relevé, rappelant le rôle primordial de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif dans le soutien permanent des Palestiniens.

Il s’agit là, a-t-il expliqué, d’une preuve concluante que le Maroc continue de soutenir la cause palestinienne financièrement et moralement, soulignant que l’aide fournie par le Royaume aura un impact moral et humanitaire considérable sur le peuple palestinien.

Le chercheur a rappelé que le Royaume a condamné les agressions contre le peuple palestinien et mis en garde contre les conséquences de la persistance de la violence sur les chances de paix dans la région.

M. Aba Hazem a aussi affirmé que le Maroc a toujours exigé la nécessité de recourir au dialogue pour établir une solution à deux Etats dans le cadre de la paix et de la stabilité durable.