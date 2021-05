L’aide humanitaire aux Palestiniens reflète la haute importance accordée par SM le Roi à la cause palestinienne (Pdt de la Ligue des imams de Belgique)

dimanche, 16 mai, 2021 à 9:59

A travers Sa décision d’envoyer une aide urgente aux populations palestiniennes à Gaza et en Cisjordanie, SM le Roi Mohammed VI a tenu à marquer, par ce geste humanitaire “très fort” et “très symbolique”, le soutien “total” et “entier” du Maroc avec le peuple palestinien face aux agressions israéliennes, a affirmé Youssef Chiheb, professeur et consultant en développement à l’Université Paris XIII.