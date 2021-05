L’aide humanitaire aux Palestiniens s’inscrit dans le cadre du soutien continu du Royaume à la cause palestinienne (universitaire)

dimanche, 16 mai, 2021 à 13:57

Rabat – L’envoi d’une aide humanitaire d’urgence au profit de la population palestinienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza s’inscrit dans le cadre du soutien continu du Royaume à la cause palestinienne et sa solidarité permanente avec le peuple palestinien, a indiqué l’enseignant-chercheur à l’université Cadi Ayyad, M’hammed Belarbi.

Fidèle à ses engagements, l’Etat marocain est fortement attaché à la défense de la cause palestinienne, a affirmé le chercheur dans une déclaration à la MAP, relevant que par la voix de son Souverain, le Royaume réitère constamment sa position ferme à l’égard de la réalisation des droits inaliénables des Palestiniens et la nécessité de préserver le statut spécial de la ville d’Al Qods, et l’identité de la mosquée d’Al-Aqsa.

De même, a rappelé M. Belarbi, en dénonçant dans les termes les plus fermes, les violences perpétrées dans les territoires palestiniens occupés, le Maroc met en garde que la poursuite de tels actes ne mène qu’à creuser le fossé entre les Palestiniens et les Israéliens, et donc renforcer les rancœurs et éloigner d’autant les chances de paix dans la région.

Ainsi, en mettant en avant l’engagement du peuple marocain en faveur de la cause palestinienne, et en se disant favorable à la solution des deux États, le Royaume œuvre sans cesse à rapprocher les deux parties, a souligné l’universitaire.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a bien voulu donner Ses Très Hautes Instructions pour l’envoi d’une aide humanitaire d’urgence au profit de la population palestinienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.