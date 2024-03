L’aide humanitaire du Maroc “arrive à point nommé” (militante palestinienne)

mercredi, 13 mars, 2024 à 13:23

Gaza – L’aide humanitaire acheminée par le Maroc, sur Très Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, au profit des populations de Gaza et de la Ville Sainte d’Al Qods “arrive à point nommé”, a affirmé la militante associative palestinienne Zeinab El Ghonaimi.

“Cette aide arrive à point nommé. Nous sommes au début du mois de Ramadan et les Palestiniens, femmes et hommes, en ont absolument besoin. Il ne fait nul doute qu’elle atténuera les souffrances de notre peuple”, a dit Mme El Ghonaimi, directrice du Centre de recherche et de conseil juridiques pour les femmes à Gaza, dans une déclaration a la MAP.

Elle a qualifié de “louable” l’initiative marocaine de solidarité humanitaire, sous le leadership de Sa Majesté le Roi, qui contribuera “à satisfaire les besoins pressants de notre population dans la bande de Gaza, au bord de la famine”, en raison des hostilités armées et du blocus imposé.

La militante palestinienne a également mis en avant la pertinence de l’acheminement par voie terrestre de l’aide humanitaire au vu des risques inhérents au largage aérien, dont la destruction des denrées et la chute des cargaisons qui cause des victimes parmi la population, exprimant “ses vifs remerciements au Royaume du Maroc frère qui s’est toujours tenu aux côtés du peuple palestinien dans la défense de sa cause juste”.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Président du Comité Al Qods, avait donné Ses Très Hautes Instructions pour déployer une opération humanitaire d’aide alimentaire, par voie terrestre, destinée à la population palestinienne de Gaza et de la Ville Sainte d’Al Qods.

Cette aide, qui coïncide avec le début du mois sacré du Ramadan, intervient pour apaiser les souffrances des populations palestiniennes, et notamment leurs catégories les plus vulnérables.