L’aide humanitaire du Maroc, une “continuité de l’engagement” du Royaume aux côtés du peuple palestinien (think tank sénégalais)

mercredi, 13 mars, 2024 à 11:42

Dakar – L’aide humanitaire acheminée, mardi, par voie terrestre aux populations palestiniennes de Gaza et de la Ville Sainte d’Al-Qods, sur Très Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, “s’inscrit dans la continuité logique de l’engagement du Maroc aux côtés du peuple palestinien”, affirme le chercheur sénégalais Bakkary Sambe, directeur régional du Think tank “Timbuktu Institute”, basé à Dakar.

“Cette opération inédite par voie terrestre s’inscrit dans la continuité logique de l’engagement du Maroc aux côtés du peuple palestinien”, a indiqué l’universitaire sénégalais dans une déclaration à la MAP, relevant que “la solidarité agissante du Royaume n’a jamais fait défaut à la cause palestinienne”.

Cette intervention dans le cadre d’une opération humanitaire d’envergure inédite, “revêt une grande symbolique non seulement parce qu’elle est la traduction des Hautes instructions Royales, mais aussi un investissement personnel de Sa Majesté le Roi en sa qualité de Président du Comité Al Qods”, a ajouté M. Sambe.

Menée en ce début du mois sacré du Ramadan, cette opération humanitaire au profit des habitants de Gaza et d’Al Qods, “est le signe éloquent de l’attachement de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la protection du statut sacré de cette Ville Sainte”, souligne-t-il, faisant observer que “la réussite d’une telle opération inédite n’aurait jamais été possible sans la stature diplomatique du Maroc et son rayonnement, mais aussi l’investissement personnel de son Souverain dont le soutien n’a jamais failli au peuple palestinien et aux différentes causes de la Oumma islamique”.

L’expert sénégalais a ajouté que cette initiative Royale rappelle aussi l’engagement personnel du Souverain lors de différentes crises survenues auparavant comme celle de la pandémie de COVID-19 durant laquelle “le Maroc a pu manifester sa solidarité envers l’Afrique en tant que levier important de rapprochement entre les peuples”.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Président du Comité Al Qods, a donné Ses Très Hautes Instructions pour déployer une opération humanitaire d’aide alimentaire, par voie terrestre, destinée à la population palestinienne de Gaza et de la Ville Sainte d’Al Qods.

Cette aide, qui coïncide avec le début du mois sacré du Ramadan, intervient pour apaiser les souffrances des populations palestiniennes, et notamment leurs catégories les plus vulnérables.