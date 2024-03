L’aide humanitaire du Maroc « démontre une fois de plus l’engagement du Souverain en faveur des palestiniens qui souffrent le plus » (ancien député chilien)

mardi, 12 mars, 2024 à 20:18

Santiago – L’opération humanitaire, déployée par le Maroc en application des Très Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI au profit des populations palestiniennes de Gaza et de la ville sainte d’Al Qods-Est « démontre une fois de plus l’engagement du Souverain en faveur des palestiniens qui souffrent le plus », a affirmé le juriste et ancien député chilien Roberto Leon.

« Nous avons reçu avec satisfaction la nouvelle du geste très généreux que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a décidé de faire en faveur des victimes des hostilités dans la bande de Gaza », a déclaré à la MAP Roberto Leon, soulignant qu’une grande partie de l’aide acheminée par voie terrestre aux bénéficiaires provient des deniers personnels du Souverain.

Notant que ces aides humanitaires sont composées de produits alimentaires de première nécessité, Roberto Leon a souligné qu’elles vont bénéficier notamment aux enfants de la zone touchée par les hostilités.

Ces aides vont constituer « une excellente nouvelle, non seulement pour ceux qui vont en bénéficier, mais aussi une source de fierté pour l’attitude et le comportement du Roi du Maroc », a tenu à souligner l’homme politique chilien.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Président du Comité Al Qods, a donné Ses Très Hautes Instructions pour déployer une opération humanitaire d’aide alimentaire, par voie terrestre, destinée à la population palestinienne de Gaza et de la Ville Sainte d’Al Qods.