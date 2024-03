L’aide humanitaire du Maroc dénote une pleine solidarité avec le peuple palestinien (Global Policy Institute)

mardi, 12 mars, 2024 à 20:09

New York – L’aide humanitaire d’envergure déployée par le Maroc au profit des populations palestiniennes à Gaza et à Al-Qods Acharif reflète une solidarité authentique et sans limites en cette conjoncture difficile, a souligné le président du “Global Policy Institute” (GPI), Paolo Von Schirach.

Dans une déclaration à la MAP, M. Von Schirach a relevé que cette initiative de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’endroit des populations palestiniennes, en particulier les enfants, les femmes et les personnes âgées, renseigne sur le très haut sens humain et solidaire du Souverain.

Il s’agit d’un effort humanitaire traduit dans les faits pour alléger les souffrances des populations palestiniennes, a ajouté le président du think tank basé à Washington.

Ce professeur des sciences politiques et relations internationales a en outre fait remarquer que cette opération inédite servira d’exemple pour apaiser les souffrances des Palestiniens.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Président du Comité Al Qods, a donné Ses Très Hautes Instructions pour déployer une opération humanitaire d’aide alimentaire, par voie terrestre, destinée à la population palestinienne de Gaza et de la Ville Sainte d’Al Qods.