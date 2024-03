L’aide humanitaire du Maroc, une nouvelle “main tendue” pour porter aide, assistance et soutien au peuple palestinien (Syndicat des journalistes palestiniens)

jeudi, 14 mars, 2024 à 19:38

Gaza – L’aide humanitaire acheminée par le Maroc, sur Très Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, aux populations de Gaza et de la Ville Sainte d’Al Qods constitue une nouvelle “main tendue” aux Palestiniens dans cette conjoncture difficile, a souligné Ahed Ferwana, secrétaire général du Syndicat des journalistes palestiniens.

“L’aide acheminée par le Royaume du Maroc frère est une nouvelle main tendue pour porter aide, assistance et soutien à notre peuple palestinien dans cette conjoncture difficile qu’il traverse en raison des hostilités armées menées dans la bande de Gaza, à Al Qods et en Cisjordanie”, a indiqué ce journaliste et politologue spécialiste des questions géostratégiques liées au Proche-Orient dans une déclaration à la MAP.

Cette noble opération humanitaire, déployée sur Très Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, vient confirmer une fois de plus la solidité des liens unissant les deux peuples marocain et palestinien et la volonté inébranlable du Maroc, Roi, gouvernement et peuple, d’atténuer les souffrances des Palestiniens qui se trouvent au bord de la famine, a-t-il affirmé.

M. Ferwana a également salué le rôle majeur joué par le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, pour la protection des lieux saints d’Al Qods et la lutte contre toute tentative d’altérer le cachet authentique de la Ville Sainte.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI avait donné Ses Très Hautes Instructions pour déployer une opération humanitaire d’aide alimentaire, par voie terrestre, destinée à la population palestinienne de Gaza et de la Ville Sainte d’Al Qods.

Cette aide, qui coïncide avec le début du mois sacré du Ramadan, intervient pour apaiser les souffrances des populations palestiniennes, et notamment leurs catégories les plus vulnérables.

Le Maroc est le premier pays à acheminer, par cet itinéraire terrestre inédit, son aide humanitaire qui est livrée directement aux populations bénéficiaires.