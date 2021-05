L’aide humanitaire d’urgence témoigne de l’importance qu’accorde le Royaume à ses relations avec les Palestiniens (politologue)

dimanche, 16 mai, 2021 à 9:22

Paris – La décision du Maroc, sur hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, d’envoyer une aide humanitaire d’urgence au profit de la population palestinienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, témoigne de l’importance qu’accorde le Maroc à ses relations avec les Palestiniens, souligne le politologue Mustapha Tossa.

L’aide marocaine traduit également “le soutien permanent du Royaume aux droits des Palestiniens de réaliser un destin national indépendant”, a indiqué le politologue dans une déclaration à la MAP.

Selon M. Tossa, ce soutien “indéfectible” se fait à travers des proclamations politiques et diplomatiques qui rappellent l’attachement du Maroc à la solution de deux Etats sur les frontières de 1967 avec Al-Qods-Est comme capitale, mais aussi à travers des initiatives d’urgence comme celle de procurer une aide humanitaire pour soulager les souffrances des habitants gazaouis isolés et sous les bombardements israéliens.

En procédant ainsi, poursuit le politologue, le Maroc montre à l’opinion internationale que la cause palestinienne demeure un “engagement primordial” de sa diplomatie et qu’il investit tous ses efforts pour parvenir à un cessez-le-feu entre Israéliens et Palestiniens.

Et d’ajouter qu’en tant que Président du Comité Al-Qods, SM le Roi Mohammed VI est investi d’une “responsabilité historique” dans la recherche permanente d’une paix juste et durable. “Sa parole et son magistère sont écoutés aussi bien en Israël à travers une influente communauté juive d’origine marocaine qu’en Palestine où le Maroc bénéficie d’une grande crédibilité qui le qualifie parmi les rares pays à pouvoir mener une médiation efficace entre les différents protagonistes de ce conflit”, affirme M. Tossa.

Pour rappel, SM le Roi Mohammed VI a donné Ses Très Hautes Instructions pour l’envoi d’une aide humanitaire d’urgence au profit de la population palestinienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.

Selon le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, cette aide humanitaire de 40 tonnes, qui sera acheminée par des avions des Forces Armées Royales, comprend des produits alimentaires de première nécessité, des médicaments de soins d’urgence et des couvertures.