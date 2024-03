L’aide humanitaire à Gaza et Al Qods, un geste Royal de grande portée (universitaire)

mercredi, 13 mars, 2024 à 10:59

Rabat – L’aide humanitaire ordonnée par SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, acheminée par voie terrestre aux populations de Gaza et de la Ville Sainte d’Al Qods, est un geste Royal de grande portée qui reflète la politique humanitaire de longue date tracée par le Souverain, a indiqué le professeur des relations internationales à l’Université Mohammed V de Rabat, Zakaria Aboudahab.

Cette opération, qui illustre l’action constante et pérenne du Maroc, sous le leadership clairvoyant de Sa Majesté le Roi, en soutien du peuple palestinien, arrive à point nommé, a souligné M. Aboudahab dans une déclaration à la MAP, ajoutant que la réponse royale a été prompte, dans un contexte marqué par une aggravation du drame humanitaire vécu par les Gazaouis en particulier.

Après avoir rappelé que jusqu’à maintenant les aides destinées aux Gazaouis passaient soit par l’Egypte, via le passage de Rafah, soit elles étaient larguées depuis les avions, M. Aboudahab a fait remarquer que le Maroc est le premier pays à avoir acheminé les aides humanitaires par voie terrestre.

“Ce mode opératoire inédit témoigne de la crédibilité, du statut et de la place privilégiée dont jouit le Royaume du Maroc auprès des autorités palestiniennes mais également israéliennes, ainsi qu’au niveau du Moyen-Orient de façon générale”, a relevé cet expert évaluateur au National Center for Scientific and Technical Research.

Le Maroc, rappelle-t-on, n’est pas à sa première opération humanitaire en direction des Palestiniens. C’était le cas notamment en 2023 quand des avions marocains ont transporté 25 tonnes d’aide humanitaire à la population de Gaza, acheminée via le passage de Rafah depuis l’Egypte, et en 2018 lorsque le Royaume a déployé un hôpital de campagne médico-chirurgical à Gaza.

La réussite de cette opération humanitaire est le résultat du leadership sage et clairvoyant de Sa Majesté le Roi, un leadership porté par une vision de la paix et tourné vers le soutien effectif et concret aux Palestiniens et à leur cause.