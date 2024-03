L’aide humanitaire à Gaza et Al-Qods témoigne de l’élan continu de solidarité permanente du Maroc envers le peuple palestinien (M. Benhamou)

mercredi, 13 mars, 2024 à 11:53

Rabat- L’aide humanitaire ordonnée par SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, au profit des populations de Gaza et de la Ville Sainte d’Al Qods s’inscrit dans “un élan continu de soutien indéfectible et de solidarité permanente du Royaume du Maroc envers le peuple palestinien”, a indiqué Mohammed Benhamou, président du Centre marocain des études stratégique (CMES).

Dans une déclaration à la MAP, M. Benhammou a relevé que cette aide, qui a été acheminée par voie terrestre jusqu’à Gaza, constitue “une première et une percée importante dans un contexte très complexe alors que Gaza est isolée et les aides sont livrées par largage aérien ou via le passage égyptien de Rafah”.

Le Maroc est le premier pays à acheminer, par cet itinéraire terrestre inédit, son aide humanitaire qui sera livrée directement aux populations bénéficiaires, a-t-il soutenu.

Et de souligner qu’il s’agit “d’une opération qui prouve que le Maroc a réussi à briser le blocus imposé à Gaza, en acheminant les aides par voie terrestre” grâce à “un Geste Royal qui confirme que le Maroc soutient la cause palestinienne par des actes concrets”.

Cette aide traduit tout l’intérêt et l’attention particulière qu’accorde SM le Roi au peuple palestinien, a-t-il ajouté, notant que le Souverain “a pris en charge sur ses deniers personnels une grande partie de cette aide qui vise de manière prioritaire les enfants, les femmes et les personnes âgées”.

M. Benhamou a en outre fait observer que cette aide humanitaire, qui intervient au début du mois sacré de Ramadan, est acheminée vers différentes zones palestiniennes et englobe la distribution de paniers alimentaires et de repas ainsi que la mise à disposition de l’hôpital de Jérusalem d’une salle de coordination des urgences.

Avec cette aide, le Royaume du Maroc exprime une fois de plus “un soutien effectif, concret et permanent” au profit du peuple palestinien en ces moments difficiles, a-t-il soutenu.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Président du Comité Al Qods, a donné Ses Très Hautes Instructions pour déployer une opération humanitaire d’aide alimentaire, par voie terrestre, destinée à la population palestinienne de Gaza et de la Ville Sainte d’Al Qods.