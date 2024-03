L’aide humanitaire marocaine, une initiative Royale majeure qui marque une rupture avec les méthodes traditionnelles de largage aérien (Cherkaoui Roudani)

Rabat- L’aide humanitaire acheminée, mardi par voie terrestre, aux populations palestiniennes de Gaza et de la Ville Sainte d’Al-Qods, sur Très Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, constitue une initiative Royale majeure qui marque une rupture stratégique avec les méthodes traditionnelles de largage aérien, a affirmé Cherkaoui Roudani, expert en géostratégie et sécurité.

Cette action humanitaire minimisera ainsi les risques et les défis logistiques inhérents à la situation de blocage d’aide humanitaire destinée à la population sinistrée par l’effet des hostilités armées qui perdurent depuis des mois, a relevé M. Roudani dans une déclaration à la MAP, soulignant qu’elle démontre l’engagement inébranlable du Maroc envers la paix et le bien-être du peuple palestinien.

Elle revêt aussi une importance significative puisqu’elle allégera sans aucun doute les souffrances de la population palestinienne, tout en confortant le leadership régional du Royaume, a-t-il dit, faisant observer que cette opération humanitaire illustre également un engagement continu et sempiternel envers la solidarité agissante avec les Palestiniens.

Cette action s’inscrit dans la lignée des actions précédentes telles que le déploiement d’un hôpital de campagne à Gaza en 2018 et la médiation conduite par SM le Roi Mohammed VI et le président américain Joe Biden sur l’ouverture du poste-frontière Allenby qui a donné lieu à un accord sur l’ouverture de l’unique passage entre la Jordanie et la Cisjordanie qui joue un rôle substantiel pour l’économie des Palestiniens, a rappelé l’expert.

L’aide témoigne également d’un engagement profond de Sa Majesté le Roi envers les besoins essentiels des populations les plus vulnérables à Gaza et à Al Qods, renforcé par la contribution financière personnelle du Souverain, a indiqué l’universitaire.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Président du Comité Al Qods, a donné Ses Très Hautes Instructions pour déployer une opération humanitaire d’aide alimentaire, par voie terrestre, destinée à la population palestinienne de Gaza et de la Ville Sainte d’Al Qods.

Cette aide, qui coïncide avec le début du mois sacré du Ramadan, intervient pour apaiser les souffrances des populations palestiniennes, et notamment leurs catégories les plus vulnérables.