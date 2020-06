L’aide marocaine, un acte “salutaire” témoignant d’un engagement authentique (Ambassadeurs africains au Brésil)

mercredi, 24 juin, 2020 à 19:36

Brasília – Les aides marocaines fournies aux pays africains pour faire face au nouveau coronavirus constituent un “acte salutaire” témoignant d’un engagement authentique du Royaume en faveur des pays africains frères, ont souligné des ambassadeurs africains à Brasília.

“Par cet acte salutaire, SM le Roi Mohammed VI démontre à suffire qu’il est un Souverain qui traduit dans les faits les engagements du Royaume, tant au niveau continental que bilatéral”, a indiqué, dans une déclaration à la MAP, l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Cameroun au Brésil, Martin Mbeng.

L’initiative témoigne, en effet, de l’état des bonnes relations de fraternité qui existent avec le Maroc, a ajouté M. Mbeng, doyen du groupe des chefs de mission africains au Brésil.

L’action de solidarité de SM le Roi s’inscrit dans le cadre de l’appel lancé par le Souverain en faveur d’une initiative des chefs d’État africains visant à établir un cadre opérationnel pour soutenir les dirigeants de la région dans la gestion de la pandémie du Covid-19, a-t-il rappelé.

L’ambassadeur camerounais a estimé que “cette nécessaire et incontournable solidarité transcende le seul cadre sanitaire, pour obéir également à l’urgence de la mise en place d’une réponse économique commune africaine. En effet, la portée de l’appel de SM le Roi intègre également la pertinence d’un partenariat économique renforcé afin d’atténuer les effets hautement néfastes de la pandémie COVID-19”.

Pour le diplomate, la pandémie du Covid-19, qui a démontré qu’elle ne connaît pas de frontières, ne saurait par conséquent être traitée dans une dynamique de renfermement sur soi. C’est pourquoi les pays africains doivent poursuivre et consolider la coopération et le partenariat dans le cadre de plateformes d’échange des bonnes pratiques et des expériences, a conclu M. Mbeng.

Même son de cloche chez l’ambassadeur de la République du Malawi, Brian Bowler, qui a souligné dans une déclaration similaire que le Royaume, et les Rois du Maroc, ont toujours été un véritable soutien pour les pays africains, notamment le Malawi, ajoutant que “les Malawiens sont sensibles à cette nouvelle aide qui témoigne du leadership africain du Royaume”.

Le Maroc, qui dispose d’un système politique et économique stable et puissant, est un véritable leader et un partenaire à tous les niveaux des pays africains, a-t-il poursuivi, notant que “ces derniers continuent de coordonner leurs actions avec le Maroc sur la scène internationale”.

“Ainsi, le geste généreux du Maroc ne fait que perpétuer une culture marocaine authentique d’être toujours aux côtés des pays africains et du Malawi en particulier”, a insisté l’ambassadeur malawien à Brasília, relevant que “le Maroc maintien des relations d’amitié profonde avec la majorité des pays de son continent”.

Et de confier: “j’ai été témoin personnellement de la dynamique de développement au Maroc mais aussi de la générosité du peuple marocain”.

Par ailleurs, l’Initiative Royale d’envoyer des aides à plusieurs pays africains, composée notamment de masques, de visières, de charlottes, de blouses, de gel hydroalcoolique, ainsi que des boîtes de chloroquine et d’Azithromycine, a été hautement saluée mercredi lors de la réunion du groupe africain, qui comprend 34 ambassadeurs au Brésil.