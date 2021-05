L’aide marocaine aux Palestiniens, une action solidaire efficace (Universitaire)

lundi, 17 mai, 2021 à 10:23

Casablanca – L’aide humanitaire d’urgence envoyée par la Maroc au peuple palestinien, sur Très Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, constitue une action solidaire efficace ayant pour but d’apporter un soutien pratique et tangible aux Palestiniens, a souligné l’enseignant-chercheur à l’Université Hassan II de Casablanca, Atiq Essaid.

La décision de SM le Roi Mohammed VI d’envoyer une aide d’urgence destinée à la population palestinienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza illustre le souci permanent du Souverain de consacrer les valeurs de solidarité avec le peuple palestinien frère notamment durant les crises et les moments difficiles qu’il traverse, a ajouté M. Essaid dans une déclaration à la MAP.

Il a relevé que cette décision intervient dans le cadre d’une série d’initiatives humanitaires traduisant la réactivité du Royaume face aux situations urgentes, ainsi que l’esprit de solidarité dont SM le Roi et le peuple marocain n’ont eu de cesse de faire preuve envers le peuple palestinien frère.

Cette aide humanitaire d’urgence traduit dans les faits le soutien apporté en permanence par le Royaume aux Palestiniens et la démarche sérieuse adoptée par le Maroc dans ce domaine, a-t-il poursuivi.

L’enseignant chercheur et politologue a également rappelé les nombreuses initiatives solidaires de SM le Roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, envers le peuple palestinien, lesquelles confirment, sans le moindre doute, l’engagement indéfectible du Royaume en faveur de la cause palestinienne qui a toujours été et restera parmi les priorités de la politique étrangère du Maroc.

Il a mis en exergue, dans le même contexte, les efforts déployés et les initiatives entreprises par le Royaume, à travers l’Agence Bayt Mal Alqods, et toutes les autres formes de solidarité dont le Maroc n’a eu de cesse de faire preuve envers les Palestiniens.

Grâce à de tels gestes humanitaires de SM le Roi Mohammed VI, le Maroc joue un rôle de premier plan sur les scènes arabe et continentale, en tant que pays œuvrant pour le développement de l’élan de solidarité envers les Palestiniens et les autres peuples durant les crises, a-t-il enchaîné.