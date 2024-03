L’aide marocaine aux palestiniens dénote l’engagement du Royaume pour apaiser les souffrances des victimes des hostilités dans la région (universitaire colombien)

mardi, 12 mars, 2024 à 19:23

Bogota – L’opération humanitaire, déployée par le Maroc en application des Très Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI au profit des populations palestiniennes de Gaza et de la ville sainte d’Al Qods-Est, dénote « l’engagement du Maroc à fournir un soutien humanitaire aux populations affectées par les hostilités armées dans la région », a affirmé Hernan Olano, doyen de la faculté de droit de l’Université Unicoc de Colombie.

« Il s’agit d’un geste très significatif ordonné au début du mois de Ramadan par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui a voulu déployer cette opération d’aide alimentaire humanitaire, par voie terrestre, en faveur de la population palestinienne » de Gaza et d’Al Qods, a ajouté l’universitaire colombien dans une déclaration à la MAP, mettant l’accent sur l’attention particulière portée aux catégories les plus vulnérables, telles que les bébés et les jeunes enfants.

Olano a également mis l’accent sur « la contribution personnelle apportée par le Souverain pour garantir que l’aide parvienne à ceux qui en ont le plus besoin », notamment à travers la distribution de paniers alimentaires et le soutien logistique à l’hôpital de Jérusalem.

Aux yeux de l’universitaire colombien, « cette aide implique un effort significatif de la part du Maroc pour alléger les souffrances de la population palestinienne, ainsi que son engagement envers la cause palestinienne ».

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, Président du Comité Al Qods, a donné Ses Très Hautes Instructions pour déployer une opération humanitaire d’aide alimentaire, par voie terrestre, destinée à la population palestinienne de Gaza et de la Ville Sainte d’Al Qods.