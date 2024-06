L’aide marocaine à Gaza, un geste de générosité qui s’inscrit dans une tradition Royale bien établie (Académicien français)

mardi, 25 juin, 2024 à 11:48

La ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, a affirmé, lundi à la Chambre des représentants, que son département ambitionne de former 30 mille apprentis dans les métiers de l’Artisanat à l’horizon 2030.