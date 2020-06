L’aide médicale marocaine, une illustration du “leadership royal” au service de l’Afrique (Think-tank mexicain)

mardi, 23 juin, 2020 à 19:10

Mexico – L’initiative de SM le Roi Mohammed VI d’accorder des aides médicales à plusieurs pays africains pour les accompagner dans la lutte contre la pandémie du coronavirus est une illustration du “leadership royal” au service de l’Afrique qui conjugue solidarité et développement, souligne le think-tank mexicain “NejMaroc”.

“Illustration du rayonnement du Maroc à l’international et de la pertinence de la stratégie royale pour une solidarité inter-africaine effective, cette initiative est une autre déclinaison de l’approche marocaine en matière de coopération sud-sud”, a relevé, dans une déclaration à la MAP, le président de ce centre de réflexion, Mohamed Badine El Yattioui.

“Sous le leadership de SM le Roi, le Maroc a fait de la coopération sud-sud une réalité”, a ajouté ce professeur des relations internationales à l’université mexicaine des Amériques de Puebla, notant que l’initiative du Royaume envers l’Afrique prouve que “son attachement pour le continent est sincère et ses projets ambitieux”.

Pour le président du Centre de recherche sur la globalisation, basé à Puebla, au-delà de la question migratoire pour laquelle le Maroc mène “une politique exemplaire”, cette stratégie du Royaume “mêlant solidarité et développement consacre le rôle leader de SM le Roi Mohammed VI au niveau du continent”.

La stratégie déployée par le Maroc est multidimensionnelle dans la mesure où elle couvre aussi bien la diplomatie économique, que la diplomatie religieuse, en passant par la coopération sécuritaire et la solidarité, devenant ainsi un modèle de coopération Sud-Sud, a souligné le Président du think-tank “NejMaroc”.

L’aide médicale marocaine à plusieurs pays africains s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’Initiative lancée par SM le Roi, en avril dernier, en tant que démarche pragmatique et orientée vers l’action, destinée aux pays africains frères, permettant un partage d’expériences et de bonnes pratiques et visant à établir un cadre opérationnel afin d’accompagner leurs efforts dans les différentes phases de gestion de la pandémie.