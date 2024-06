L’aide médicale marocaine à la population de Gaza est d'”une portée humanitaire très puissante” (Académicien français)

lundi, 24 juin, 2024 à 18:51

Paris – L’aide médicale, ordonnée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, destinée à la population palestinienne de Gaza est d'”une portée humanitaire très puissante”, a souligné le professeur émérite de droit à l’université Paris-II, Jean Claude Martinez.

“Il s’agit d’une action qui s’inscrit dans une longue tradition de solidarité active du Maroc avec le peuple palestinien et dans une logique de cohérence de la politique étrangère du Royaume”, a affirmé, dans une déclaration à la MAP, cet ancien député européen.

“C’est avec la même cohérence et le même pragmatisme de sa politique étrangère et en s’appuyant sur la place et le leadership dont jouit SM le Roi, que le Maroc a réussi cette percée humanitaire extraordinaire en acheminant pour la seconde fois des aides par voie terrestre aux populations de Gaza”, s’est-il félicité.

Grâce à l’aura dont jouit le Souverain, le Maroc se trouve également dans “une position de facilitateur et de médiateur de paix”, a ajouté M. Martinez, auteur de plusieurs ouvrages sur le Maroc, dont le dernier publié en 2023 intitulé “Le grand livre de la civilisation du Maroc”.

SM le Roi, Président du Comité Al Qods, a donné Ses Très Hautes Instructions pour déployer une opération humanitaire d’aide médicale, destinée à la population palestinienne de Gaza, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Cette aide est composée de 40 tonnes de produits médicaux contenant, notamment, des dispositifs pour la prise en charge des brûlures, et des urgences chirurgicales et traumatologiques, ainsi que des médicaments de première nécessité.

Elle sera acheminée à travers le même itinéraire terrestre inédit emprunté lors de l’opération d’aide alimentaire déployée sur instructions du Souverain au mois de Ramadan dernier.