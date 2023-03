Laila Boutaline ou quant le travail coopératif se met au service de l’émancipation de la femme rurale

mercredi, 8 mars, 2023 à 17:56

Ifrane – Laila Boutaline, technicienne spécialisée en gestion d’entreprise de formation, a travaillé, pendant des années, dans le secteur privé à Casablanca et Fès avant de tout abandonner pour se consacrer corps et âme à la promotion de la condition de la femme dans son douar d’Ait Amer ou Issa Adghagh, relevant de la commune de Tizghite à Ifrane.

Après avoir décroché son bac au lycée Allal El Fassi de la ville d’Ifrane et unDEUG (Diplôme d’Etudes Universitaires Générales) à la faculté des lettres de l’université Moulay Ismail de Meknès, Laila Boutaline a intégré l’école de formation des sages-femmes qu’elle quitta peu après pour aller poursuivre ses études à Casablanca où elle décrocha un diplôme de technicienne spécialisée en Gestion d’entreprise de École Nationale Supérieure d’Informatique et d’Analyse des Systèmes de Casablanca.

Sept ans après, la jeune femme retrouve son douar d’Ait Amr Ou Issa Adghagh où elle a été conviée par des femmes et des jeunes à créer la coopérative forestière “Ennajah”, qu’elle a fondée et présidée en 2015 en vue de mieux s’organiser dans l’exploitation des plantes aromatiques et médicinales (PAM), jusque-là exploitées d’une façon anarchique et vendues à des prix dérisoires à des intermédiaires venant de Marrakech, de Casablanca et d’ailleurs.

La coopérative forestière féminine Ennajah d’Ait Amr ou Issa Adghagh s’est spécialisée grâce au professionnalisme de Laila Boutaline dans la culture et la collecte des plantes aromatiques et médicinales, le séchage et distillation des huiles essentielles, la tisanerie et la savonnerie artisanales, les huiles végétales et les tisanes.

Laila Boutaline est aujourd’hui une femme fière de ce qui l’a accompli. Sa coopérative composée de 18 femmes, a réussi à obtenir la certification Bio pour 60% de ses produits, dont 80% sont cultivés dans le jardin botanique de la coopérative.

Ces produits certifiés, assura-t-elle, sont les amandes, la lavande, la menthe poivrée et la menthe verte et les plantes aromatiques et médicinales dont la sauge, le romarin, la rose, la menthe verte, la menthe poivrée, merssita, les coquelicots, le thym, la menthe pouliot et la camomille.

Le rêve le plus cher à Laila Boutaline est de pouvoir décrocher en 2023 la certification de ces produits par l’Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires (ONSSA) avec le concours et les encouragement des seuls et principaux partenaires de la coopérative que sont les Eaux et forêts.

La coopérative tend aussi à la commercialisations à l’international de ces produits au nom de la coopérative Ennajah et le renforcement des compétences des femmes de la coopérative qui ont déjà bénéficié de plusieurs formations assurées par des bailleurs de fonds internationaux, dont la GIZ et le WWF.