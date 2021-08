L’altruisme a de tout temps été au cœur d’un Maroc “engagé et avisé” (M. Amrani)

dimanche, 1 août, 2021 à 14:29

Johannesburg – L’altruisme a de tout temps été au cœur d’un Maroc “engagé et avisé” qui n’a cessé d’ériger la dimension humaine en priorité incontestée de toute ambition de développement et de progrès, a indiqué l’ambassadeur du Maroc en Afrique du Sud, Youssef Amrani.

“A plus d’un égard, cette année a été exceptionnelle pour le Maroc et restera sans doute gravée dans les mémoires et l’histoire, comme une année ayant confirmé et renforcé l’ambition, le choix et la démarche du Royaume”, a déclaré M. Amrani dans une capsule vidéo diffusée à l’occasion du 22è anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres.

Il a également fait observer que le Maroc n’a pas dévié du cap de ses destinées parce qu’il a fait les choix et les arbitrages qui s’imposent bien avant qu’une quelconque circonstance ne vienne le précipiter.

“La Covid n’a, dans ce sens, pas été une rupture mais le catalyseur d’un changement engagé, il y a des années de cela, à la lumière d’une Vision anticipative, toujours tournée vers l’humain et la sérénité”, a-t-il poursuivi.

Par ailleurs, a-t-il souligné, le nouveau modèle de développement “porte dans son essence les marques de ce Maroc qui sait se renouveler sans se perdre”, rappelant que la Nation marocaine a toujours puisé sa force dans cette capacité à faire d’un projet commun une cause commune, dans l’osmose d’un engagement national et dans l’attachement à une identité partagée.

La généralisation de la protection sociale, la production du vaccin contre la Covid-19 dans le pays et plus largement les avancées économiques majeures enregistrées ces dernières années sont autant d’indicateurs d’un Maroc incessamment en mouvement qui avance avec confiance et à pas déterminés vers les ambitions qu’il s’est fixées, a relevé le diplomate marocain.

L’ambassadeur est revenu également sur les différentes dimensions de l’histoire du Maroc, l’engagement africain de la diplomatie marocaine et le courage des orientations stratégiques des politiques nationales, en mettant en exergue la cohérence, l’unité et la force d’un modèle national fait d’humanisme et de responsabilité.

M. Amrani n’a pas manqué de rappeler que les constantes de la politique étrangère du Royaume tirent leur source et leur inspiration de ce même esprit d’unité et de fraternité.

“L’Afrique est une priorité fondamentale pour la diplomatie marocaine. L’émergence de notre continent d’appartenance n’est pas un slogan ni un vœu pieux, mais un réel engagement envers nos frères et sœurs africains”, a-t-il dit, exprimant l’engagement et la détermination de porter la relation bilatérale entre le Maroc et l’Afrique du Sud à des niveaux supérieurs.