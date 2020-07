L’Amazonie, le casse-tête du Brésil et de la communauté internationale

lundi, 20 juillet, 2020 à 16:20

La coordination des politiques budgétaires et le développement des mécanismes communs de partage des risques au sein de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) sont nécessaires pour mieux affronter les chocs nuisibles aux zones monétaires et économiques, a souligné, Youssef El Jai, Senior Fellow au Policy Center for the New South (PCNS).