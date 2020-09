L’ambassade du Japon au Maroc rend hommage aux progrès réalisés dans le cadre du dialogue libyen à Bouznika

vendredi, 11 septembre, 2020 à 22:57

Rabat- L’ambassade du Japon à Rabat a rendu hommage, vendredi, aux progrès réalisés dans le cadre du dialogue libyen à Bouznika, “où les parties libyennes ont pu se réunir grâce à l’initiative médiatrice du Maroc”.

Dans un post sur sa page Facebook, l’ambassade nippone espère que les résultats de ce dialogue apporteront “un dynamisme contribuant à consolider le cessez-le-feu en Libye qui serait permanent, et faisant avancer le processus politique pour résoudre la crise libyenne”.

Dans leur communiqué final conjoint, les délégations du Haut Conseil d’État libyen et du Parlement de Tobrouk avaient annoncé qu’elles sont parvenues à un accord global sur les critères et les mécanismes transparents et objectifs pour occuper les postes de souveraineté.

Elles ont également convenu de poursuivre ce dialogue et de reprendre les réunions durant la dernière semaine de septembre afin d’achever les mesures nécessaires qui garantissent l’application et l’activation de cet accord.