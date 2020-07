L’ambassade du Maroc en Colombie célèbre la Fête du Trône

jeudi, 30 juillet, 2020 à 20:55

Bogotá – L’ambassade du Maroc en Colombie a célébré, jeudi, le 21è anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres.

En raison des restrictions dues à la crise sanitaire liée au Covid-19, qui frappe la Colombie à l’instar des autres pays du monde, l’ambassade du Royaume a célébré de manière innovante et originale cette Fête, très chère au peuple marocain, à travers la diffusion sur les réseaux sociaux d’une capsule-vidéo interactive, largement suivie par les responsables colombiens, les membres du corps diplomatique étranger et plusieurs amis du Maroc.

Dans cette vidéo retraçant, à travers des images interactives, l’essor de développement que connaît le Maroc, l’ambassadeur du Royaume en Colombie et en Équateur, Mme Farida Loudaya, a indiqué que la célébration du 21e anniversaire de l’intronisation de SM le Roi reflète la parfaite symbiose et communion entre le Souverain et le peuple marocain, passant en revue les grandes réalisations accomplies par le Royaume sous le règne de SM le Roi.

“Au cours de ces 21 années, le Maroc a connu, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, une réelle dynamique de modernisation et de développement à travers d’importantes initiatives politiques et de profondes réformes économiques et sociales, qui ont permis l’amélioration du capital humain et la promotion d’une croissance économique durable du pays”, a souligné Mme Loudaya.

De même, le Maroc a consolidé son positionnement régional et international, par une diplomatie active, basée sur la promotion de la paix, du dialogue, de la solidarité et de l’ouverture économique, a-t-elle ajouté.

Elle a également saisi cette occasion pour souligner l’excellence des relations “exemplaires et stratégiques” unissant le Maroc et la Colombie, grâce au dialogue politique “constant et constructif” entre les deux pays.

“Aujourd’hui, la Colombie constitue un partenaire important du Maroc en Amérique latine, alors que le Maroc est un partenaire stratégique pour la Colombie sur le continent africain”, s’est félicitée l’ambassadeur.

Elle a par ailleurs mis l’accent sur la dynamique positive qui marque les relations entre le Maroc et l’Équateur à travers le renforcement du dialogue politique et la consolidation de la coopération bilatérale.