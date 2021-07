L’ambassadeur chinois au Maroc souligne l’excellence des relations politiques bilatérales

jeudi, 1 juillet, 2021 à 9:02

Rabat – L’ambassadeur de la République Populaire de Chine au Maroc, Li Changlin, a souligné, mercredi à Rabat, l’excellence des relations politiques entre les deux pays, insistant sur la nécessité de renforcer le partenariat économique.

“Les relations politiques entre la Chine et le Maroc sont excellentes”, a déclaré le diplomate à la presse, au cours d’une cérémonie commémorative du centenaire du Parti communiste chinois (PCC), soutenant que les deux pays partagent “une approche commune” concernant les grands dossiers internationaux.

Le Maroc et la Chine “militent pour le multilatéralisme et le principe de non ingérence dans les affaires intérieures des pays tiers”, au même titre qu’ils “sont très attachés à la souveraineté nationale, à l’intégrité territoriale et au droit au développement”, a-t-il explicité.

La célébration de cet anniversaire est une occasion de faire un bilan de la coopération bilatérale entre la Chine et le Maroc, a noté le diplomate chinois, rappelant la visite “historique” effectuée, en 2016, par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en Chine, durant laquelle le Souverain et le président Xi Jinping avaient signé une déclaration conjointe concernant l’établissement d’un partenariat stratégique.

Cette visite a donné “une forte impulsion” à la coopération bilatérale, les contacts se sont intensifiés depuis et le volume des échanges commerciaux s’est renforcé, a-t-il fait remarquer.

“Les relations sont au beau fixe”, s’est-il réjoui, mettant l’accent sur la construction d’un partenariat économique “plus fort”, surtout dans le domaine de l’industrie manufacturière, rappelant à cet effet l’important investissement de 350 millions d’euros effectué par une entreprise chinoise dans son unité industrielle à Kénitra.

Dans une allocution de circonstance, Li Changlin avait indiqué que la coopération entre les deux pays “ne cesse de gagner en largeur et en profondeur”, estimant que la solidarité affichée face à la pandémie de Covid-19 “en est la parfaite illustration”.

Il a réitéré la disposition de la partie chinoise à travailler en synergie avec les autorités marocaines sur l’intensification et la diversification des axes de coopération, en vue de hisser à un niveau plus élevé le partenariat bilatéral stratégique, dans l’intérêt des deux peuples respectifs.

La cérémonie commémorative, qui s’est tenue à l’ambassade de Chine à Rabat, a été marquée par l’organisation d’une exposition itinérante internationale sous le thème “Le Parti communiste chinois, 100 ans d’histoire”, en présence d’un parterre d’officiels marocains et d’imminentes personnalités nationales, dont des dirigeants politiques, des académiciens et des opérateurs économiques.