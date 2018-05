L’ambassadeur de la Palestine au Sénégal met en avant la position “honorable” et “constante” du Maroc en appui à la cause palestinienne et pour la défense d’Al Qods Acharif

mardi, 15 mai, 2018 à 16:16

Dakar – L’ambassadeur de la Palestine au Sénégal, M. Safwat Ibraghit, a mis en avant, mardi à Dakar, le rôle “honorable” et “constant” du Royaume du Maroc en appui à la cause palestinienne et pour la défense d’Al Qods Acharif.

Intervenant lors d’une rencontre initiée par l’ambassade palestinienne au Sénégal, à l’occasion du 70è anniversaire de la Nakba et du 50è anniversaire de la Naksa, M. Ibraghit a salué la position honorable et constante de SM le Roi Mohammed VI et du peuple marocain pour la défense des droits légitimes et inaliénables du peuple palestinien et le soutien de sa lutte contre l’occupation israélienne.

Cette rencontre a été marquée, notamment, par la lecture par l’ambassadeur du Maroc à Dakar, M. Taleb Barrada, du texte intégral du message adressé lundi par SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, au Président de l’Etat de Palestine, suite à la mise en oeuvre par l’Administration américaine de sa décision de reconnaître Al-Qods comme capitale d’Israël et d’y transférer son ambassade.

A cette occasion, le diplomate palestinien s’est félicité des contenus de ce message “adressé par SM le Roi Mohammed VI à son frère le président de l’Etat de Palestine, Mahmoud Abbas”, relevant dans ce sens que “le Maroc a été à l’avant-garde des pays ayant adressé des messages d’indignation suite à la décision américaine de reconnaitre Al-Qods capitale d’Israël et d’y transférer son ambassade”.

SM le Roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, avait adressé, en décembre dernier, un message au président américain, Donald Trump, dans lequel le Souverain avait fait part de Sa profonde préoccupation personnelle ainsi que la grande inquiétude ressentie par les Etats et les peuples arabes et musulmans suite aux informations récurrentes concernant cette décision.

L’ambassadeur palestinien a également mis en exergue “la position du Maroc, les attitudes courageuses ainsi que les initiatives de l’ensemble des Etats qui manifestent leur appui au peuple palestinien et à sa cause juste lors des différents foras internationaux”.

Les interventions lors de cette rencontre, qui a vu la participation de plusieurs ambassadeurs des Etats arabes, de responsables sénégalais et de représentants d’associations de la société civile, ont également dénoncé la décision américaine de reconnaitre Al Qods capitale d’Israël et d’y transférer son ambassade.