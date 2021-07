L’ambassadeur du Maroc au Mexique souligne le potentiel de développement des relations économiques bilatérales

samedi, 10 juillet, 2021 à 22:55

Mexico – L’ambassadeur du Maroc au Mexique, Abdelfattah Lebbar, a mis en avant, dans une interview à la chaîne mexicaine “ADN 40”, le potentiel de développement des relations économiques entre les deux pays, en soulignant que le Royaume est l’une des économies les plus importantes et dynamiques en Afrique.

Saluant les relations amicales privilégiées entre Rabat et Mexico, l’ambassadeur a appelé à œuvrer davantage en vue de leur développement, notant qu’aujourd’hui, plus que jamais, “il existe une grande volonté de renforcer nos relations bilatérales, économiques et culturelles”. Toutefois, M. Lebbar a relevé que le potentiel de ces relations n’est pas encore suffisamment exploité par les deux parties.