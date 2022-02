L’ambassadeur du Royaume-Uni à Rabat salue les relations historiques entre son pays et le Maroc

mardi, 22 février, 2022 à 19:55

Rabat – L’ambassadeur du Royaume-Uni à Rabat, Simon Martin, a salué, mardi à Rabat, les relations “historiques” et “en constante évolution” entre son pays et le Royaume du Maroc.

Lors d’une rencontre avec le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami, M. Martin s’est également félicité de la coopération bilatérale “distinguée dans divers domaines”, soulignent que les deux pays partagent “les mêmes intérêts et valeurs ayant trait au respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des États”, indique un communiqué de la première Chambre.

Le diplomate a aussi mis en exergue les relations parlementaires maroco-britanniques et le partenariat privilégié entre la Chambre des représentants et la Fondation Westminster pour la Démocratie, rappelant que la Chambre des communes britannique a créé le groupe d’amitié parlementaire maroco-britannique, dont les membres aspirent à travailler avec leurs homologues de la Chambre des représentants de manière à contribuer à la consolidation du rapprochement entre les deux pays.

Pour sa part, M. Talbi El Alami a salué le niveau des relations parlementaires maroco-britanniques, ainsi que le programme de partenariat avec la Fondation Westminster pour la Démocratie, mettant l’accent sur l’importance de l’échange d’expériences et d’expertises dans le domaine de l’action parlementaire, ajoute le communiqué.

Le président de la Chambre des représentants a également exprimé la ferme détermination d’insuffler une nouvelle dynamique à l’action du groupe d’amitié parlementaire dans les deux pays, d’autant plus qu'”il existe de nombreuses questions de grande importance pour les deux parties, dont la sécurité et la lutte contre le terrorisme, le commerce, la migration et les changements climatiques”.

Il a souligné que le Maroc demeure un pôle de paix et de stabilité, notant en outre que l’institution législative contribue au niveau parlementaire à la consécration des valeurs de démocratie, de coexistence, de dialogue et d’acceptation de l’autre.

M. Talbi Alami a, dans le même contexte, donné un aperçu du “Parlement de l’enfant” et des différentes initiatives visant à s’ouvrir aux jeunes, aux femmes et à toutes les franges de la société.

Lors de cette rencontre, M. Talbi El Alami a adressé une invitation au président de la Chambre des communes britannique à effectuer une visite de travail au Maroc, qui constituera une occasion pour discuter des moyens à même de hisser les relations parlementaires bilatérales et dans divers domaines de coopération et d’intérêt commun.