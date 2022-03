L’ambassadeur de Roumanie à Rabat réitère le soutien de son pays aux efforts du Maroc et des Nations Unies pour un règlement définitif de la question du Sahara marocain

jeudi, 10 mars, 2022 à 11:30

Rabat – L’ambassadeur de Roumanie à Rabat, Mme Maria Ciobanu a réitéré le soutien de son pays aux efforts du Maroc et des Nations Unies pour un règlement définitif de la question du Sahara marocain.

Cette annonce a été faite lors d’un entretien, mercredi à Rabat, entre le président de la Chambre des conseillers, Naama Mayara, et l’ambassadeur de Roumanie, a indiqué un communiqué de la deuxième chambre.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont passé en revue les multiples facettes de la bonne coopération entre le Royaume du Maroc et la République de Roumanie dans divers domaines, notamment parlementaires, et souligné la nécessité de saisir toutes les opportunités disponibles entre les deux pays pour asseoir un modèle de partenariat multidimensionnel, ajoute le communiqué.

A cet égard, M. Mayara a passé en revue la composition unique et diversifiée de la deuxième Chambre, renforcée par la représentativité des chefs d’entreprise, et le rôle que cette composante peut jouer dans la promotion d’une diplomatie économique parlementaire efficiente, au profit de l’intérêt commun des deux pays amis.

Le président de la Chambre des conseillers s’est félicité de la position constante et claire de la République de Roumanie concernant l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc, et son soutien aux efforts du Maroc pour trouver une solution politique réaliste et consensuelle du différend artificiel autour de la question du Sahara marocain, a ajouté la même source.

De son côté, Mme Ciobanu a salué les relations historiques distinguées entre le Maroc et la Roumanie, soulignant que la coopération maroco-roumaine se caractérise par le respect mutuel.

Elle a également exprimé son admiration pour les efforts déployés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour le développement global du Royaume, ainsi que pour les stratégies de développement socio-économique de grande envergure prises par le Maroc, notamment le Plan Maroc Vert, et le plan relatif à l’industrialisation, les transports et les routes, notant qu’un nombre important d’étudiants marocains poursuivent leurs études dans les universités et instituts roumains.