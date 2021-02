L’AMPCC condamne “le comportement insensé” de la chaîne algérienne “Echourouk”

dimanche, 14 février, 2021 à 23:50

Rabat – L’Association marocaine des présidents des conseils communaux (AMPCC) a condamné “le comportement insensé et inadmissible” de la Chaîne algérienne “Echourouk” qui a diffusé une émission attentatoire à la personne de Sa Majesté le Roi.

Cet acte révèle en réalité une tendance générale pour les médias algériens, dont l’hostilité envers le Maroc prend de l’ampleur au grand dam des questions du peuple algérien frère en termes de démocratie et de développement, a déploré l’association dans un communiqué.

L’AMPCC a qualifié le comportement de la chaîne algérienne de “tentative désespérée d’attenter aux sentiments des deux peuples marocain et algérien, eu égard aux liens de fraternité et d’estime qui ont de tout temps prévalu entre les deux parties, particulièrement lors de la lutte commune pour l’émancipation et l’indépendance”.

Par la même occasion, l’association a rendu hommage aux citoyens marocains qui ont condamné à l’unisson la dérive délibérée de la chaîne algérienne, appelant à tirer les enseignements qui s’imposent en vue de combler le fossé, que certains cherchent à creuser davantage, et de construire un avenir commun et prometteur.