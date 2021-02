L’AMPR condamne la dérive médiatique d’une chaîne TV algérienne

lundi, 15 février, 2021 à 14:04

Rabat – L’Association marocaine de la presse régionale (AMPR) a condamné la “dérive médiatique” d’une chaîne de télévision algérienne qui a diffusé une émission attentatoire à l’institution monarchique.

Suite à la récente attaque de la chaîne de télévision algérienne “Echourouk” à l’encontre du peuple marocain et ses symboles, avec à leur tête la personne de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le bureau exécutif de l’AMPR a dénoncé dans un communiqué ce comportement qu’elle qualifie de dérive médiatique d’une chaîne financée par les fonds publics.

“La chaine s’est attaquée ouvertement à la personne de Sa Majesté le Roi, Souverain très respecté au Maroc comme à l’étranger”, a souligné l’association dans un communiqué, condamnant le contenu outrageux d’une émission d’Echourouk envers le Souverain et le peuple marocain. De tels comportements haineux, poursuit-on, sont aux antipodes des règles de l’éthique et des principes de base de l’exercice de la profession.

Le bureau exécutif de l’AMPR a dans le même contexte appelé les médias algériens “libres” à s’élever contre ce comportement non professionnel de la chaîne “Echourouk”, et invité les confrères et consœurs à se mobiliser ensemble pour servir la cause du développement des peuples du Maghreb “loin du mépris, des mensonges et de la désinformation”.