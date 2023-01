L’AMPS condamne fermement “le discours haineux et hostile” lors de la cérémonie d’ouverture du CHAN en Algérie

dimanche, 15 janvier, 2023 à 21:19

Casablanca – L’Association Marocaine de la Presse Sportive (AMPS) a condamné fermement, dimanche, “le discours haineux et hostile” véhiculé lors de la cérémonie d’ouverture du Championnat d’Afrique des Nations des joueurs locaux (CHAN) en Algérie.

Dans un communiqué, l’Association souligne que ce discours à caractère politique et raciste a visé odieusement le Maroc et ses supporters qui ont été exemplaires lors du Mondial-2022 au Qatar et ont forcé l’admiration par leur discipline et leur respect des valeurs sportives.

L’AMPS ajoute qu’outre cette atteinte flagrante aux valeurs sportives, la cérémonie d’ouverture du CHAN a été marquée par des déclarations hors contexte faisant fi des règles et principes de la Charte olympique, regrettant que cet événement a été instrumentalisé à des fins politiques alors qu’il était censé rassembler la jeunesse sportive africaine autour des valeurs du vivre ensemble et du fair-play.

Relevant que la presse mondiale a dénoncé la privation de la sélection nationale de se rendre à Constantine pour participer au Championnat d’Afrique des Nations et défendre son titre, dans la mesure où l’autorisation définitive de son vol Royal Air Maroc, transporteur officiel des sélections marocaines de football, n’a pas été confirmée, l’Association souligne que le comité d’organisation du CHAN en Algérie a poursuivi son hostilité à l’égard du Maroc, en bafouant les valeurs nobles du sport lors de la cérémonie d’ouverture de cet événement sportif.

A travers ces transgressions et violations flagrantes, l’Algérie politise grandement chaque manifestation sportive qu’elle organise, s’indigne l’AMPS qui exhorte la Confédération Africaine de Football à prendre les mesures nécessaires pour rendre justice à la sélection marocaine qui a été privée de défendre son titre au CHAN et au public marocain victime de propos racistes odieux.