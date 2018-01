L’an du retour du Maroc à l’UA est porteur d’espoir pour l’Afrique (mensuel africain)

samedi, 27 janvier, 2018 à 18:19

Addis-Abeba – «Hommes d’Afrique Magazine», un mensuel africain, a réservé son numéro du mois de janvier courant au premier anniversaire du retour du Maroc au sein de l’Union africaine (UA), soulignant que depuis ce retour historique, le Maroc n’a pas perdu de temps, puisqu’il participe déjà de manière très active aux travaux de l’organisation panafricaine, qui siège dans la capitale éthiopienne, Addis-Abeba.

Ce retour, scellé lors du 28è sommet de l’organisation tenu en janvier 2017 à Addis-Abeba, est «porteur d’espoir pour l’Afrique».

La revue explique, à travers plusieurs articles, analyses et interviews avec des Chefs d’Etat et de hauts responsables africains, comment le Maroc a murement réfléchi et planifié son retour au sein de sa famille institutionnelle africaine.

La publication revient en particulier sur le discours historique prononcé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI lors du 28è assemblée des Chefs d’Etat et de gouvernement africains en 2017.

«La force de ce discours ne réside pas seulement dans un judicieux choix des mots, mais dans le message résolument panafricain porté par Sa Majesté le Roi Mohammed VI», indique la revue, soulignant que la Vision Royale que le Souverain a déclinée au sommet d’Addis-Abeba confirme la forte dimension africaine de la politique étrangère du Maroc, voulue et conçue par Sa Majesté le Roi.

Cette politique est fondée sur la coopération sud-sud, la solidarité africaine et le renforcement de l’Afrique, poursuit le magazine, ajoutant que le Maroc a toujours été attaché à l’unité du continent africain.

C’était Feu SM Mohammed V qui eut l’idée d’organiser en janvier 1961 une conférence à Casablanca qui a regroupé quatre des plus grands leaders africains du 20è siècle: Kwame Nkruma, Modibo Keita, Sékou Touré et Jamal Abdennasser, rappelle la publication, relevant que ces cinq leaders africains ont jeté, à Casablanca, les jalons de la maison institutionnelle africaine.