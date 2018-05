L’ANC sud-africain: le retranchement têtu derrière des idées révolutionnaires révolues, un frein aux aspirations de changement au pays arc-en-ciel

jeudi, 10 mai, 2018 à 11:30

.-Par Abdelghani AOUIFIA-.



Johannesburg – L’espoir suscité par l’arrivée au pouvoir de Cyril Ramaphosa il y a à peine 4 mois semble s’estomper, cédant la place à un retour des interrogations qui entourent l’avenir du pays arc-en-ciel sous l’African National Congress (ANC).

Le bilan du nouveau patron de l’Union Building, quartier général du gouvernement à Pretoria, n’offre jusqu’à présent rien de prometteur pour un peuple qui voit se détériorer la situation économique du pays avec ce qui va avec en termes d’aggravation des déficits sociaux hérités de l’ère de l’apartheid, estiment les observateurs.

En effet, soulignent les analystes, les déficits socio-économiques ne cessent de s’amplifier, traduisant une crise aux dimensions politiques et historiques indéniables.

Max du Preez, célèbre écrivain sud-africain, argumente, dans une récente analyse, que les raisons de cette crise, qui s’enracine dans le pays depuis l’arrivée au pouvoir de l’ANC en 1994 dans le sillage du démantèlement du régime de la ségrégation raciale, sont à chercher dans «le retranchement têtu» de cette formation derrière des idées révolutionnaires révolues.

L’analyste affirme, sans ambages, que le parti de Nelson Mandela «doit rompre avec la nostalgie à l’ère de la lutte anti-apartheid pour baliser le chemin à un réel changement dans le pays».

Pour lui, l’ANC est devenu prisonnier de sa propre obsession avec sa prétendue vocation de parti révolutionnaire et de mouvement de libération, 24 ans après son arrivée au pouvoir.

La conclusion de l’auteur rejoint plusieurs analyses décortiquant les échecs essuyés par l’ANC depuis sa prise du pouvoir sur les décombres de l’ancien régime raciste.

On reproche en particulier au parti son incapacité de renouveler ses élites, une incapacité qui rend cette formation historique en déphase avec les réalités du pays et surtout avec les aspirations de millions de jeunes sud-africains au changement et à une vie meilleure.

Force est de constater que dans ce contexte de désaffection, l’écart entre le parti et l’opinion publique n’a pas cessé de s’élargir, se traduisant par un vote sanction contre l’ANC lors des élections communales de 2016.

Lors de ce vote, le parti a essuyé de sérieux revers, perdant dans la foulée le contrôle des métropoles stratégiques de Johannesburg, Pretoria et Port Elisabeth, Cape Town n’étant jamais un fief des camarades de l’ANC.

Du Preez relève, dans ce contexte, que le terme «camarade» encore utilisé par les responsables de l’ANC renvoie sur ce rêve de «la révolution démocratique nationale» toujours vivant dans les esprits de ces militants.

Selon l’auteur, ce rêve peint jusqu’à présent la majorité noire comme victimes opprimées par une minorité blanche, au moment où la constitution et toutes lois sud-africaines adoptées depuis 1994 consacrent le caractère multiracial et égalitaire de la société sud-africaine.

«Les escrocs du parti qui ont dilapidé des milliards de rands et abusé de leur pouvoir au cours de la dernière décennie ne peuvent prétendre être les camarades d’aucune révolution», indique l’auteur dans son analyse publiée dans les principaux journaux du pays.

Devant ce retranchement «hypocrite» derrière les idées d’avant-1994, se dresse une réalité amère, une réalité faite de pauvreté et d’exclusion sociale et économique qui durent et qui s’aggravent depuis plus de deux décennies, soulignent les analystes.

En effet, les chiffres officiels montrent que plus de 50 pc de la population sud-africaine d’environ 56 millions d’âmes vivent dans la pauvreté au moment où le chômage plombe 27,7 pc de la population active.

Les disparités sociales ne cessent, elles aussi, de s’aggraver, faisant de l’Afrique du Sud le pays qui souffre le plus de ce problème.

«La majorité noire ne bénéficie que d’une part infime des richesses du pays», observe Du Preez, soulignant qu’il s’agit là de la question la plus grave que la nation arc-en-ciel affronte en 2018.

«C’est une situation dangereuse qui menace notre stabilité», ajoute-t-il.

Le salut du pays ne passe par les slogans obsolètes, argumentent les analystes sud-africains, qui soulignent que ceux qui détiennent le pouvoir à Pretoria n’ont de choix que d’améliorer la gouvernance, réduire les niveaux alarmants de la corruption et mettre en œuvre des politiques économiques aussi radicales qu’innovantes pour placer le pays sur une trajectoire de croissance inclusive.

D’après les analystes, la situation sud-africaine se réplique dans d’autres pays d’Afrique australe toujours dirigés par des anciens mouvements de libération.

Le cas du ZANU-PF zimbabwéen revient dans les différentes analyses. Ce parti, sous la conduite de l’ancien président Robert Muzabe, a poussé cette ancienne colonie britannique à la faillite totale.

Près de 38 ans après l’indépendance, l’économie est ruinée avec un taux de chômage défiant toutes les statistiques. A présent, près du tiers de la population du Zimbabwe ont fui le pays pour aller s’installer, en particulier dans les pays voisins.

Le chercheur Henning Melber explique que les mouvements de libération n’arrivent pas à se démarquer de la mentalité militante et militaire même après leur prise du pouvoir.

«Ils continuent de catégoriser la population selon les directives de commandement et d’obéissance, bannissant les impératifs de développement et de démocratisation», indique-t-il.