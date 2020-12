L’ancien ambassadeur du Chili au Maroc décoré du Wissam Alaouite de l’Ordre de Grand Officier

vendredi, 4 décembre, 2020 à 22:21

Santiago – L’ex-ambassadeur du Chili au Maroc, M. Alex Geiger Soffia, a reçu, vendredi à Santiago, le Wissam Alaouite de l’Ordre de Grand Officier qui lui a été décerné par Sa Majesté le Roi Mohammed VI au terme de sa mission dans le Royaume.

La distinction royale a été remise à M. Alex Geiger Soffia par l’ambassadeur du Maroc au Chili, Mme Kenza Elghali, lors d’une réception organisée à la Résidence du Royaume à Santiago, en présence de plusieurs personnalités.

S’exprimant à cette occasion, Mme Elghali a salué la qualité des relations bilatérales entre le Maroc et le Chili et l’action du diplomate chilien au service de la consolidation et la consécration des liens entre le Royaume du Maroc et la République du Chili.

De même, la diplomate marocaine a salué les qualités professionnelles et humaines de M. Alex Geiger Soffia, tout en le félicitant pour cette distinction royale.

De son côté, M. Alex Geiger Soffia s’est dit honoré de cette décoration que SM le Roi a bien voulu lui accorder, une distinction royale porteuse de fortes symboliques reflétant la qualité des liens d’amitié qui unissent le Maroc et le Chili.

Le diplomate chilien a souligné que pendant sa mission diplomatique au Maroc, il a été témoin des grandes réalisations et du progrès économique accomplis au Royaume, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI.