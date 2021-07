L’ancien ambassadeur du Paraguay au Maroc décoré du Grand Cordon du Wissam Al Alaoui

jeudi, 29 juillet, 2021 à 22:45

Asuncion – L’ancien ambassadeur du Paraguay au Maroc, M. Óscar Rodolfo Benítez Estragó, a été décoré du Grand Cordon du Wissam Al Alaoui, que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a bien voulu lui décerner au terme de sa mission dans le Royaume.

La décoration royale a été remise, mercredi, à l’ancien ambassadeur du Paraguay lors d’une cérémonie organisée en son honneur par l’ambassade du Maroc à Asunción, indique un communiqué de la représentation diplomatique marocaine.

Dans une allocution à cette occasion, l’ambassadeur du Royaume au Paraguay, M. Badreddine Abd El Moumni, a loué les qualités humaines et professionnelles de M. Benitez, soulignant que cette haute distinction royale constitue un hommage à M. Benitez, au pays qu’il représente et à son action en faveur de l’approfondissement des liens d’amitié et de coopération qui unissent les deux pays.

M. Abd El Moumni s’est félicité de la dynamique positive que connaissent les relations bilatérales depuis l’ouverture des ambassades des deux pays. Lesquelles relations, a-t-il ajouté, sont appelées à s’ériger en modèle de coopération sud-sud.

Le diplomate marocain a, par ailleurs, salué l’importante contribution des membres du Parlement paraguayen, en particulier celle du président de la Commission des affaires étrangères de la Chambre des Député, M. Walter Harms, à l’édification d’un partenariat solide entre les deux pays.

Pour sa part, M. Benitez a exprimé sa pleine gratitude à SM le Roi qui a bien voulu lui décerner cette importante distinction, se disant honoré par cette décoration qui témoigne de la solidité des liens d’amitié entre les deux pays et les deux peuples.

M. Benitez, qui a remercié le ministre des Affaires étrangères de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger, M. Nasser Bourita pour l’aide qu’il lui a accordée durant sa mission au Maroc, a affirmé “porter pour toujours le Maroc dans son cœur”.

Le diplomate paraguayen a passé en revue l’état des relations bilatérales entre les deux pays, soulignant que celles-ci sont marquées par un dialogue politique direct et constant, des échanges de visites de haut niveau et un cadre juridique consistant.

D’autre part, M. Oscar Benitez a mis en avant le rôle de la diplomatie parlementaire, notamment celui du groupe d’amitié Paraguay-Maroc au niveau de la Chambre des députés paraguayenne, dans le renforcement des relations entre les deux pays.

De son côté, le président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des députés et du Groupe d’amitié parlementaire Paraguay-Maroc, M. Walter Harms a souligné le niveau de développement réalisé par le Maroc et son rôle de leader en Afrique dans plusieurs domaines.

Dans ce sillage, il a réitéré l’appui du Paraguay à la cause nationale du Maroc, mettant en exergue le soutien du Parlement paraguayen à l’initiative d’autonomie pour les provinces du sud du Maroc, dans le cadre de la souveraineté marocaine et de son intégrité territoriale.

M. Harms n’a pas manqué de souligner que cette cérémonie intervient à quelques jours de la célébration de la Fête du Trône, exprimant ses vœux et ses félicitations à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et au peuple marocain.

Cette cérémonie a été marquée également par la présence de personnalités politiques et hauts responsables du ministère des Affaires étrangères, dont notamment le vice-ministre des Affaires étrangères en charge des affaires économiques et de l’intégration, M. Raúl Cano Ricciardi, le vice-ministre des Affaires étrangères en charge des affaires administratives et techniques, M. Juan Andrés Cáceres, et la directrice de la Politique consulaire, Mme. Gloria Rojas.