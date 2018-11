L’appel à dépasser les différends conjoncturels avec l’Algérie traduit l’engagement du Souverain en faveur de l’unité de l’Afrique (Pdt Conseil suprême des musulmans du Kenya)

mercredi, 7 novembre, 2018 à 19:22

Nairobi – L’appel lancé par SM le Roi Mohammed VI à dépasser les différends conjoncturels avec l’Algérie traduit l’engagement du Souverain en faveur de l’unité de l’Afrique et pour la défense de la la paix sur tout le continent, a souligné, mercredi, Dr. Yusuf Abdulrahman Nzibo, président du Conseil Suprême des musulmans du Kenya.

Réagissant au discours adressé, mardi à la Nation, par le Souverain à l’occasion du 43ème anniversaire de la Marche Verte, Dr Nzibo s’est dit “touché” par l’engagement exprimé par SM le Roi, Amir Al Mouminine, pour assoir les relations entre le Maroc et l’Algérie sur des bases de confiance, de solidarité et de bon voisinage.

“Nous sommes touchés par l’appel de Sa Majesté le Roi à la réconciliation avec l’Algérie et qui traduit une profonde conviction en les valeurs et préceptes du Saint coran et aussi en les enseignements de notre prophète Sidna Mohammed, paix et salut sur lui”, a soutenu Dr Nzibo.

“Mus par l’affection et l’estime que nous portons à l’Algérie, à sa direction et à son peuple, nous ne ménagerons aucun effort, au Maroc, pour asseoir nos relations bilatérales sur de solides bases de confiance, de solidarité et de bon voisinage, inspirés en cela par la parole de Notre Aïeul, paix et salut sur lui : «Jibril m’a tellement recommandé d’être bienveillant envers mes voisins que j’ai failli croire qu’il allait en faire mes propres héritiers”, a souligné SM le Roi dans Son discours à la Nation.

Le Conseil suprême des musulmans du Kenya a saisi l’occasion de la Marche Verte qu’il a qualifiée de “grand symbole de sacrifice et de libération” pour adresser ses compliments à Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, et au peuple du Royaume du Maroc.

Il implore le Tout Puissant d’accorder santé et longue vie à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et de guider les pas du Souverain au service de l’unité africaine et de la prospérité du continent.