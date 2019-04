L’appel d’Al Qods, un message “clair” sur la stature spirituelle de la ville sainte (universitaire australienne)

vendredi, 5 avril, 2019 à 15:07

=Propos recueillis par Omar Er-rouch=

Canberra – L’appel d’Al-Qods, signé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI et Sa Sainteté le pape François, constitue un message “clair” au monde entier au sujet de la stature spirituelle de cette ville sainte et de sa vocation particulière de lieu de rencontre et de cohabitation, a affirmé vendredi l’universitaire australienne Jessica Swann.

Cet appel intervient dans un contexte très sensible où la question palestinienne a un besoin urgent d’un soutien international fort, a souligné la professeure universitaire spécialisée des médias et ardente défenseur du dialogue interreligieux dans une déclaration à la MAP.

“L’appel d’Al-Qods illustre l’unicité et le caractère sacré de la ville sainte et appelle à sa préservation en tant que patrimoine commun de l’humanité ou plus particulièrement des fidèles des trois grandes religions monothéistes”, a-t-elle dit.

Et de poursuivre : “En principe, Al-Qods a toujours été considérée comme un lieu de rencontre et un symbole de coexistence pacifique pour les trois grandes religions, où le respect mutuel et le dialogue doivent être honorés, protégés et cultivés par tous”.

Revenant sur la tolérance religieuse qui caractérise le Royaume, Mme Swann a indiqué que les Juifs, les Chrétiens et les Musulmans ont toujours vécu en paix et dans le respect mutuel dans ce pays qui prône les valeurs de tolérance et du respect de l’autre.

Dans ce sillage, l’universitaire a tenu à mettre l’accent sur les réformes initiées au Maroc depuis 2003 et qui, selon elle, “témoignent de la sagesse et de la maturité culturelle et idéologique du pays et de son profond attachement au principe de respect des différences”.

“En tant que femme musulmane australienne, je salue le rôle du Maroc dans le maintien de la neutralité traditionnelle de sa diplomatie politique, religieuse et culturelle dans une région complexe post-printemps arabe”, s’est-elle félicitée.

Evoquant la visite historique du Pape François au Maroc les 30 et 31 mars, l’universitaire australienne a estimé que ce déplacement du Souverain pontife est un message d’unité qui a résonné dans le monde entier.

“Les propos de Sa Majesté le Roi Mohamed VI trouvent écho dans ceux de Sa Sainteté le pape François. Ce sentiment d’unité ont résonné dans le monde entier”, a-t-elle soutenu.

“C’est un acte qui illustre la rencontre autour des valeurs humaines partagées qui constituent un vecteur essentiel de notre humanité”, a relevé Mme Swann, ajoutant qu’en “s’élevant au-delà des divergences et en incarnant l’ancienne sagesse d’unité qui est profondément ancrée dans l’esprit humain, nous nous donnons une perspective nouvelle pour une société engagée dans une action commune, celle de panser les blessures qui risquent de nous diviser”.

Les messages de SM le Roi et du Pape François sont très importants à un moment où, sur de nombreux fronts, les voies géopolitiques vers la paix sont remises en cause et le vide a entraîné des divisions là où il existait des liens d’humanité partagés, a souligné Mme Swann, faisant savoir qu’avec la montée des idéologies extrémistes religieuses et nationalistes, ces nobles messages sont d’une grande actualité.

Dans le contexte australien, ces maux ont été ressentis à la suite du tragique attentat terroriste perpétré par un extrémiste nationaliste australien le mois dernier à Christchurch (Nouvelle-Zélande), qui a fait 50 morts.

“Nous nous lamentons sur le fait que cette barbarie soit perpétrée par l’un des nôtres et nous nous interrogeons sur ce que nous devons faire pour lutter contre les idées extrémistes et haineuses qui se sont infiltrées dans le tissu de notre pays”, a dit l’ex-journaliste de la chaîne australienne ABC.