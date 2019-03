“L’appel d’Al Qods”, un message clair confirmant que les lieux saints islamiques et chrétiens ne sont pas objets de marchandage (SG du Congrès national populaire d’Al-Qods)

dimanche, 31 mars, 2019 à 15:31

Ramallah – “L’appel d’Al Qods” signé, samedi à Rabat, par SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, président du Comité Al Qods et Sa Sainteté le Pape François, constitue un message clair confirmant que les lieux saints islamiques et chrétiens ne sont pas objets de marchandage, a affirmé le secrétaire général du Congrès national populaire d’Al-Qods, Bilal Naticha.

Dans une déclaration à la MAP, M. Naticha a souligné que les positions historiques de SM le Roi Mohammed VI à l’égard d’Al-Qods et de la Palestine sont indéfectibles, expliquant que le Souverain veille constamment à défendre la cause palestinienne et à lui apporter Son soutien dans tous les domaines.

Le responsable palestinien a exprimé sa grande considération pour les positions historiques et les efforts déployés par SM le Roi pour la protection des lieux saints de l’Islam d’Al Qods et la préservation de l’identité arabe d’Al Qods et de son caractère islamique, relevant que ces positions historiques renforcent et soutiennent la présence des Maqdissis dans la Ville sainte et la Palestine.

Dans ce sens, M. Naticha a souligné le souci du Souverain de soutenir la présence des Maqdissis dans la capitale occupée à travers des projets répondant aux besoins des citoyens et des institutions d’Al Qods.

SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, président du Comité Al Qods, et Sa Sainteté le Pape François avaient procédé, samedi à la salle du Trône au Palais Royal à Rabat, à la signature de “l’Appel d’Al Qods” visant à conserver et à promouvoir le caractère spécifique multireligieux, la dimension spirituelle et l’identité particulière de la ville sainte.