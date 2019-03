L’Appel d’Al Qods, une illustration du rôle du Maroc dans la défense de la ville sainte

samedi, 30 mars, 2019 à 21:14

Rabat-L’Appel d’Al Qods, signé samedi à Rabat par SM le Roi Mohammed VI, président du Comité Al Qods et Sa Sainteté le Pape François est une nouvelle illustration du rôle important que joue le Maroc dans la défense de la ville sainte, a souligné le chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani.

Dans une déclaration à la MAP, à l’occasion de la visite effectuée par SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, et le Pape François à l’Institut Mohammed VI de formation des Imams, morchidines et morchidates, M. El Otmani a affirmé que cet Appel tend à faire de la ville sainte un espace ouvert à toutes les confessions et religions où l’ensemble des croyants surtout les musulmans peuvent exercer librement leur rite sans restriction aucune.

Cet Appel intervient dans une conjoncture où la ville sainte a besoin d’un soutien effectif afin d’instaurer la paix et permettre aux fidèles de pratiquer leur rite en totale liberté, a de même soutenu le Chef du gouvernement, mettant en avant les efforts inlassables déployés par SM le Roi Mohammed VI, président du Comité Al Qods.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan et de SAR le Prince Moulay Rachid, et Sa Sainteté le Pape François ont procédé, samedi à la salle du Trône au Palais Royal à Rabat, à la signature de l’Appel d’Al Qods visant à conserver et à promouvoir le caractère spécifique multireligieux, la dimension spirituelle et l’identité particulière de la ville sainte.