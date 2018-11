L’appel de SM le Roi à un dialogue avec l’Algérie ouvre les portes de l’espoir pour les peuples de la région (président fondateur du Crans Montana Forum)

vendredi, 9 novembre, 2018 à 16:06

Genève- L’appel de SM le Roi Mohammed VI à ouvrir un dialogue franc et direct avec l’Algérie ouvre les portes de l’espoir pour les peuples de la région qui aspirent à l’intégration et au développement, a souligné le président fondateur du Crans Montana Forum, Jean-Paul Carteron.

” Cette hauteur de vue est une nouvelle illustration des efforts constants déployés par SM le Roi dans le but de parvenir à un apaisement, à la paix et à une bonne entente entre les deux plus importants pays du Maghreb pour développer une zone de coopération, de développement et de fraternité qui ferait de cette partie du monde l’un des plus grands acteurs économiques de la planète”, a affirmé M. Carteron dans une déclaration à la MAP.

Il a relevé, dans ce sens, que “l’heure n’est plus aux querelles inutiles autour de questions qui relèvent de l’ancien temps de la guerre froide, mais au realpolitik et à l’action au service du développement pour satisfaire les aspirations des populations “, notant que “le Maroc et l’Algérie peuvent faire des choses magnifiques ensemble”.

Le président fondateur du Crans Montana Forum a émis le vœux de voir “l’Algérie saisir l’opportunité qu’offre cette initiative courageuse de main tendue”.

M. Cateron a exprimé, à ce propos, toute son admiration pour les efforts inlassables de SM le Roi Mohammed VI en faveur de la consolidation de la paix et de la stabilité dans le monde, soulignant que “le Maroc a toujours été dans son histoire un initiateur et un porteur de paix dans les relations internationales”.

Le président fondateur du Crans Montana Forum a, de même, mis en avant les avancées réalisées au Maroc dans différents domaines sous le leadership du Souverain, se félicitant particulièrement de l’essor que connaissent les provinces du sud.