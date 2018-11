L’appel de SM le Roi à un dialogue avec l’Algérie, une initiative sage et sincère pour réorienter les efforts vers les défis majeurs du Maghreb et de l’Afrique (expert indien)

jeudi, 8 novembre, 2018 à 14:01

-Propos recueillis par Samir Saadaoui-

New Delhi-L’appel de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à un dialogue avec l’Algérie est une “initiative sage et sincère” dans l’espoir de surmonter les divergences entre les deux pays et de pouvoir orienter les efforts vers les défis majeurs tant au niveau du Maghreb qu’au niveau du continent africain, a affirmé Dr. Suresh Kumar, expert indien des questions africaines.

“Ce dialogue proposé de bonne foi est de nature à permettra, à terme, de parvenir à une véritable coopération bilatérale et de remettre en avant les opportunités du grand Maghreb. Une telle convergence permettra aux pays de la région de faire front commun contre la menace terroriste, de mettre en place les mécanismes d’un commerce régional et de mettre en commun les compétences pour un développement commun”, a estimé M. Kumar dans un entretien à la MAP.

Un tel rapprochement permettra également une connexion des plus efficaces entre le Maghreb et l’Union africaine. Une dynamique qui ne manquera pas de s’étendre aux relations avec l’Union européenne, a-t-il souligné.

“L’initiative de Sa Majesté le Roi de créer un mécanisme politique conjoint de dialogue est une sincère invitation à l’Algérie pour rejoindre la table de dialogue pour parvenir à une entente sur les questions d’intérêt commun au niveau bilatérale et régionale”, a indiqué M. Kumar, qui est professeur-chercheur et chef du département des études africaines à l’Université de Delhi.

L’expert indien relève que ce mécanisme politique conjoint de dialogue et de consultation est la seule voie pour les deux pays voisins dans la perspective d’engager un processus politique commun soucieux de l’unité de la région.

“En tendant solennellement la main à l’Algérie dans son discours adressé à la Nation à l’occasion du 43-ème anniversaire de la Marche verte, SM le Roi Mohammed VI a, certes, confirmé la volonté indélébile du Maroc pour l’unité et son engagement en faveur de la paix, la stabilité et la prospérité de tout le continent”, a-t-il poursuivi.

Les différends de longue date entre l’Éthiopie et l’Érythrée n’ont été résolus que par un mécanisme politique conjoint initié par ces deux pays, a-t-il rappelé.

“Le moment est donc venu pour le Maroc et l’Algérie d’initier un dialogue franc et objectif, empreint de sincérité et de consensus pour élaborer de concert un agenda de l’avenir. Il est aussi temps de rétablir le contact entre les peuples des deux pays liés par les liens du sang et de l’histoire”, a dit M. Kumar.

Il a également relevé que le discours Royal a établi une feuille de route pour la résolution de la question du Sahara et désigné la meilleure voie d’aller de l’avant par le dialogue en vue de résoudre définitivement ce conflit qui n’a que trop duré.