L’appel de SM le Roi à promouvoir la formation professionnelle est essentiel pour générer l’égalité des chances

dimanche, 25 août, 2019 à 21:15

Buenos Aires- L’appel de SM le Roi Mohammed VI à promouvoir la formation professionnelle est essentiel pour générer l’égalité des chances, a affirmé Juan Carlos Marino, directeur de “Usina de Ideas” (Fabrique à Idées), un Institut relevant de l’Université de La Plata à Buenos Aires.

Dans une déclaration à la MAP, en réaction au discours du Souverain à l’occasion du 66ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, le directeur de cet institut spécialisé dans la mise en connexion de l’enseignement universitaire avec le monde du travail, a indiqué que cette vision découle du principe qu'”aucun développement n’est possible dans un monde de plus en plus concurrentiel sans la massification de la formation professionnelle et universitaire et sa connexion avec le monde productif”.

Le discours du Souverain “est très important à plusieurs égards, mais à mon avis, son appel à promouvoir la formation professionnelle et à proposer que l’enseignement universitaire ne soit pas un privilège constitue la base fondamentale du développement économique du 21è siècle”, a dit M. Marino, spécialiste argentin en relations entre l’enseignement universitaire et le monde du travail.

Pour l’académicien argentin, SM le Roi a mis en avant dans son discours “l’importance de la formation professionnelle dans la préparation des jeunes en vue de leur intégration productive sur le marché de l’emploi et de leur participation au développement du pays”, une démarche jugée “fondamentale pour générer l’égalité des chances”.

Aux yeux de cet expert, le discours du Souverain “touche au cœur quand il indique que la formation professionnelle est fondamentale pour la compétitivité économique, car il n’est actuellement pas possible d’être un pays compétitif sans promouvoir l’éducation, dans un monde de connaissances, où la technologie occupe une place de choix”.

Et de conclure que dans un monde en perpétuelle mutation, la capacité d’adaptation doit être constante, estimant, dans ce sens, que “l’appel de SM le Roi est valable aussi pour tous les pays qui ont besoin de croître et de se développer dans un monde de plus en plus concurrentiel”.