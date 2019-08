L’approche Royale pour la promotion du monde rural contribuera à renforcer les projets d’investissement au Maroc (Expert)

jeudi, 22 août, 2019 à 16:09

Abu Dhabi – L’approche de SM le Roi Mohammed VI pour la promotion du monde rural, telle qu’énoncée dans le discours Royal à l’occasion du 66ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, contribuera à renforcer les projets touristiques et d’investissement au Maroc, selon l’expert international dans le domaine de l’administration locale et rurale, Hamdi Arafa.

Dans une déclaration à la MAP, l’expert a relevé que la détermination Royale à promouvoir le monde rural donnera davantage d’attrait au Maroc comme destination d’investissement et contribuera à accroître le commerce intérieur, mettant en avant le souci de SM le Roi de garantir une vie digne aux populations rurales en renforçant leur accès aux services sociaux de base.

M. Arafa a, à cet égard, salué l’appel Royal à une exploitation plus égalitaire des terres agricoles soulaliyates ainsi qu’à une mise à profit optimale des potentialités qu’offrent les secteurs industriel et touristique, ce qui permettra, selon l’expert international, au secteur privé de contribuer aux différents projets et d’appuyer les efforts du gouvernement.

Il a également mis en exergue l’importance que revêt le Programme national de réduction des disparités en milieu rural auquel environ 50 milliards DH sont alloués sur la période 2016-2022.