“Large soutien international” à l’intervention du Maroc à El Guerguarat (magazine espagnol)

samedi, 28 novembre, 2020 à 18:07

Madrid – L’intervention des Forces Armées Royales (FAR) pour débloquer le passage d’El Guerguarat reliant le Maroc à la Mauritanie qui était bloqué par des milices du polisario a reçu “un large soutien international”, souligne le magazine espagnol “Atalayar”.

“Le Maroc a réussi à obtenir un large soutien pour son intervention visant à libérer le poste frontière d’El Guerguarat avec la Mauritanie pris pour cible par des éléments armés du front séparatiste du polisario”, écrit la revue spécialisée dans les affaires arabes et maghrébine.

Cette opération, qui a permis de rétablir la circulation civile et commerciale dans ce passage fermé pendant des semaines par le polisario, a été soutenue par plusieurs eurodéputés et d’éminentes personnalités politiques européennes.

Dans ce sens, rappelle la même source, un appel a été lancé au Haut représentant de l’Union européenne pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, pour soutenir le Maroc dans ses efforts afin de garantir le libre passage des biens et des personnes dans la zone démilitarisée d’El Guerguarat.

Ces personnalités “ont exprimé leurs inquiétudes face à la montée des tensions après la violation de la zone démilitarisée par les milices armées du Polisario”, fait observer « Atalayar ».

Elles se sont félicitées également de « la mise en place d’un cordon de sécurité par le Maroc permettant la réouverture du poste frontière d’El Guerguarat, seul point de passage entre l’Europe, le Maroc et l’Afrique subsaharienne où transitent plus de 4 millions de tonnes de marchandises par an – une bouée de sauvetage économique vitale pour la région, et un lien stratégique entre l’Europe, le Maroc et l’Afrique subsaharienne”, indique la publication espagnole.