L’arrêt du Tribunal de Tarascon confirme la légalité des actions du Maroc dans ses provinces du Sud (juriste italien)

jeudi, 22 juin, 2023 à 14:36

L’arrêt du Tribunal de Tarascon condamnant la Confédération Paysanne, une organisation syndicale française utilisée dans le harcèlement judiciaire contre l’accord agricole Maroc-UE, consolide le ‘’partenariat stratégique et parfaitement solide’’ entre le Maroc et l’Union européenne (UE) et inflige au ‘’polisario’’ et à ses relais un revers ‘’cinglant’’, a souligné, jeudi, l’expert espagnol en géopolitique, Javier Fernandez Arribas.