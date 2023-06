L’arrêt du tribunal de Tarascon confirme la légitimité et la solidité de l’accord agricole Maroc-UE (politologue rwandais)

mardi, 27 juin, 2023 à 18:58

Kigali – L’arrêt du Tribunal de Tarascon condamnant la Confédération Paysanne confirme la légitimité et la solidité de l’accord agricole entre le Maroc et l’Union européenne, a souligné le politologue rwandais Ismail Bouchnan.

L’organisation syndicale française, Confédération Paysanne, tentait par tous les moyens d’entraver ce partenariat qui bénéficie aux populations des provinces du sud du Royaume, a indiqué à la MAP le politologue rwandais, relevant que le verdict du Tribunal de Tarascon constitue une nouvelle défaite pour les milices séparatistes du “polisario” et leurs relais en France.

En effet, l’UE a réaffirmé, dans son rapport 2022, le plein bénéfice de la population des provinces du sud du Royaume des accords entre Rabat et Bruxelles et leur impact positif sur le développement socio-économique de ces régions, a-t-il rappelé, notant que la décision du Tribunal de Tarascon montre l’absence d’éléments qui peuvent nuire à ce partenariat.

Cette organisation syndicale n’avait pour objectif que de donner une prétendue légitimité aux milices séparatistes, a soutenu M. Bouchnan, relevant une défaite éclatante, qui s’inscrit, selon lui, dans une série de revers essuyés par le “polisario” dans différentes instances internationales.

Par ailleurs, le politologue rwandais a appelé l’UE et les différents partenaires à renforcer leurs liens avec le Royaume, qui est un partenaire stratégique crédible et un acteur clé en Afrique et dans le monde arabe.