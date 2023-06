L’arrêt du tribunal de Tarascon confirme la pertinence des politiques publiques du Royaume dans ses provinces du Sud (économiste)

lundi, 26 juin, 2023 à 21:47

Fès – L’arrêt du Tribunal de Tarascon condamnant la Confédération Paysanne, une organisation syndicale française utilisée dans le harcèlement judiciaire contre l’accord agricole Maroc-UE, “est une reconnaissance du caractère judicieux des politiques publiques mises en place dans les Provinces du Sud du Royaume”, a indiqué l’économiste Abderrazak El Hiri.

“Une telle décision témoigne de la crédibilité du Maroc comme partenaire fiable de l’Union Européenne, confirme son poids géopolitique et consacre la perspicacité de ses choix sur les plans économique et social”, a souligné à la MAP, cet enseignant-chercheur à la Faculté des Sciences juridiques, Économiques et Sociales (FSJES) à Fès.

M. El Hiri, également directeur du Laboratoire de Coordination des Études et des Recherches en Analyses et Prévisions économiques (CERAPE), est revenu sur le Rapport publié par l’Union Européenne en 2022, soulignant que l’accord agricole Maroc-UE, entré en vigueur le 19 juillet 2019, bénéficie pleinement aux populations des Provinces du Sud du Royaume.

“C’est un Accord qui constitue non seulement un cadre de développement des échanges agricoles entre les deux parties mais également et surtout un facteur de promotion d’activités génératrices de revenus et d’emplois, un cadre d’attractivité pour les investissements et donc une impulsion pour la croissance économique dans ces Provinces” , a-t-il relevé.

Mardi dernier, le Tribunal de Tarascon a rendu un arrêt condamnant la Confédération Paysanne qui visait à interdire à l’entreprise française spécialisée dans la commercialisation de fruits et légumes en provenance du Maroc, y compris des Provinces du Sud, IDYL, de distribuer ses produits.

Ce nouveau désaveu judiciaire français intervient quelques semaines après celui que la Haute Cour de Londres avait infligé aux soutiens du polisario au Royaume-Uni.