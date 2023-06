L’arrêt du tribunal de Tarascon conforte la position légitime du Maroc dans ses Provinces du Sud (Universitaire serbe)

vendredi, 23 juin, 2023 à 13:35

Belgrade – L’arrêt du tribunal français de Tarascon contre la tentative du syndicat agricole “Confédération paysanne” de contester l’accord agricole entre le Maroc et l’Union européenne (UE) vient conforter la position légitime du Maroc dans ses Provinces du Sud, a indiqué, Mihajlo Vucic, professeur associé à la Faculté de diplomatie et de sécurité de l’Université de Belgrade.

“Il s’agit d’une affirmation de la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud”, a-t-il indiqué dans une déclaration à la MAP, commentant la récente décision de justice qui a débouté la Confédération paysanne, une organisation qui a démontré, à maintes reprises, son alignement dogmatique sur le “polisario”.

De l’avis de l’universitaire, la décision du tribunal de Tarascon est un autre exemple “d’un tribunal européen qui refuse aux organisations, instrumentalisées par le polisario, la capacité juridique de représenter les intérêts des populations du Sahara”.

“L’idée sous-jacente des actions en justice intentées dans divers pays européens par des ONG qui se disent lésées par des accords économiques entre le Maroc et ces pays est de modeler les systèmes juridiques de ces pays aux objectifs d’un certain projet politique”, a-t-il fait remarquer, faisant référence à la décision rendue, il y a quelques semaines, par la Haute Cour de Londres, qui a acté le refus de la justice britannique de la demande d’une ONG pro séparatiste visant à annuler l’accord commercial entre le Maroc et le Royaume-Uni.

”Ce projet porte sur la promotion de la thèse séparatiste et sur une quête de légitimité pour le polisario”, a élaboré le chercheur à l’Institut de politique et d’économie internationales de Belgrade.

Or, “les décisions judiciaires telles que celle adoptée récemment par le tribunal de la ville française de Tarascon viennent contrarier de tels objectifs”, a poursuivi l’expert, jugeant que “la politisation d’un processus judiciaire va à l’encontre des décisions pertinentes du Conseil de sécurité de l’ONU”, qui réservent au processus onusien le droit exclusif de parvenir à un règlement définitif à la question du Sahara.

Mardi, le Tribunal de Tarascon a rendu un arrêt condamnant la Confédération Paysanne, qui visait à interdire à l’entreprise française spécialisée dans la commercialisation de fruits et légumes en provenance du Maroc, y compris des Provinces du Sud, IDYL, de distribuer ses produits.