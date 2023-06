L’arrêt du tribunal de Tarascon consolide le partenariat stratégique Maroc-UE et inflige un revers cinglant au ”polisario’’ (expert espagnol)

Madrid – L’arrêt du Tribunal de Tarascon condamnant la Confédération Paysanne, une organisation syndicale française utilisée dans le harcèlement judiciaire contre l’accord agricole Maroc-UE, consolide le ‘’partenariat stratégique et parfaitement solide’’ entre le Maroc et l’Union européenne (UE) et inflige au ‘’polisario’’ et à ses relais un revers ‘’cinglant’’, a souligné, jeudi, l’expert espagnol en géopolitique, Javier Fernandez Arribas.

Après le rejet par la Cour d’appel de Londres de l’action de l’ONG pro-séparatistes “WSC” contre l’accord commercial entre le Maroc et le Royaume-Uni, cette nouvelle décision judiciaire vient réitérer les ‘’victoires’’ en faveur des intérêts du Royaume, a relevé Arribas dans une déclaration à la MAP.

L’arrêt du tribunal de Tarascon ne fait que ‘’confirmer une réalité bien consolidée, celle de la pertinence de la position du Maroc, la fiabilité de ses démarches et la solidité de son partenariat avec les institutions européennes’’, a assuré ce spécialiste dans les affaires du Maghreb.

‘’Malgré les pressions médiatiques dues aux intérêts économiques et commerciaux, les décisions indépendantes des tribunaux de Londres et de Tarascon constituent une bonne nouvelle pour le Maroc qui ne cesse d’œuvrer pour le développement de ses provinces du Sud et pour l’UE, appelée à protéger davantage ses liens de coopération avec un partenaire fiable comme le Maroc’’, a-t-il indiqué.

Mardi, le Tribunal de Tarascon a rendu un arrêt condamnant la Confédération Paysanne qui visait à interdire à l’entreprise française spécialisée dans la commercialisation de fruits et légumes en provenance du Maroc, y compris des Provinces du Sud, IDYL, de distribuer ses produits.

Instrumentalisée par le “polisario” et ses relais en France, cette organisation syndicale française agissait pour le harcèlement judiciaire de l’Accord Agricole Maroc-UE.